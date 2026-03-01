B2リーグ・ベルテックス静岡は、2月28日、ホームでの試合前にアートを通じて障害のある人や来場者たちと交流を深めました。このイベントは、ベルテックス静岡がスポーツとアートを通じて多様な人が参加しともにアート制作を進める中で、障がいのある人の表現を社会に広めようと行われているものです。試合会場となった静岡市のこのはなアリーナでは、来場者や特別支援学校の生徒、試合