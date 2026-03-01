リニア中央新幹線工事の環境影響について議論する静岡市の協議会は、県と新たな会議体を設置する方針を示しました。2月27日に開かれた静岡市の事業影響評価協議会では、JR東海側が示した工事で発生した土の処理計画に関して、静岡市側は「現時点では妥当である」と評価しました。実際に盛り土を行う際には、静岡市は盛り土規制法などに基づく許可権者として判断していく方針です。また生物多様性について、静岡市は県と新たな会議