ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。2日の強化試合・オリックス戦では、エンゼルスの菊池雄星投手（34）が先発し、ロッキーズの菅野智之投手（36）も登板する予定だ。菅野は「色々確認しながら貴重な実戦になると思うので。しっかり準備をしてきたので。いい姿が見せれればいいなと思います」とし、テーマには「2イニングか3イ