歌手・タレントのピーターこと池畑慎之介（73）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。熱海の別荘をルームツアーで披露した。【動画】「ギャラリーみたいで素敵」熱海の別荘をルームルアーで紹介した池畑慎之介自らカメラを回して撮影。琉球畳が敷かれた和室や木彫りの置物、コシノヒロコから新築祝いでプレゼントされた書など、こだわり詰まったインテリアを披露した。カウンターが付いた開放的なキッチンやシックな食器