ビジュアルでもファンを楽しませる人気日本人女子レスラーが新ヘアースタイルをお披露目。力強い表情と自画自賛のコメントに多くのファンが反応している。【画像】日本人美女、“情熱的な”派手髪セルフィーWWE女子スーパースターのジュリアが日本時間2月28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日放送のWWE「SMACK DOWN」でお披露目した新色の派手髪セルフィーを公開した。放送では先日敗れたアレクサ・ブリスから「この前