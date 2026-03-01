アメリカとイスラエルがイランに対して軍事攻撃を行ってから一夜が明け、アメリカのトランプ大統領は1日朝、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。イラン側も死亡を発表し報復攻撃を続けていて、被害が拡大しています。アメリカの今後の軍事作戦の見通しについて、ワシントンから中継でFNNワシントン支局・千田淳一記者がお伝えします。アメリカとイスラエルが最大の標的としてきたハメネイ師が死亡したこと