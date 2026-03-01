バルセロナは現地時間2月28日に行われたラ・リーガ第26節でビジャレアルと対戦。スペイン代表FWラミン・ヤマルのハットトリックや、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキのゴールで4-1の快勝を収め、首位をキープした。この試合でヤマルはキャリア初のハットトリックを達成。28分にスペイン代表MFフェルミン・ロペスのスルーパスから1点目を記録すると、37分にはボックス右手間で相手DFを1人交わしてからコントロールシュー