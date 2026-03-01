アトレティコ・マドリードを指揮するディエゴ・シメオネ監督が、エースであるフリアン・アルバレスのゴールについて語った。2024年夏にアトレティコへ加わったアルバレスは初年度からエースに君臨すると、今季もここまでの公式戦37試合で13ゴール6アシストを記録。しかし、ラ・リーガでは第11節のセビージャ戦以降、約4ヶ月間不発の状況が続いていた。そんなフリアンは現地時間2月28日に行われたレアル・オビエド戦に出場。スコア