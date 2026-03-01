プレミアリーグ第28節リーズ対マンチェスター・シティの一戦がエランド・ロードで行われた。シティはエースであるアーリング・ハーランドがメンバー外。オマル・マルムシュとアントワーヌ・セメンヨの2トップで試合に臨んだ。序盤、主導権を握ったのはホームのリーズ。鋭いハイプレスと5バックの堅守でシティの攻撃を封じ、カウンターから相手ゴールを脅かす。しかし、自分たちの時間で得点を奪えずにいると、前半アディショナルタ