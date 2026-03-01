丹内祐次騎手（４０）＝美浦・フリー＝が１月２４日から３月１日まで行われた１回小倉競馬で１１勝を挙げ、２年連続で「冬コク」のリーディングジョッキーに輝いた。勝ち数は斎藤新騎手と同じだったが、２着の数（１６回・斎藤騎手は２回）で上回った。昨年の冬の小倉では１７勝でリーディングに輝いており、今年も得意の舞台で活躍した。丹内騎手「ファンの皆様の期待に応えられないレースが多々あったので、今回のリーディ