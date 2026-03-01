歌手の北山たけしが５２歳の誕生日を迎えた１日、東京・ホテルメトロポリタンエドモントでバースデーライブを開催した。伸びやかな歌声でロングヒット中の最新曲「紫陽花のひと」、代表曲「男の拳」などを披露して４００人を魅了。石原裕次郎の「ブランデーグラス」、前川清の「花の時・愛の時」は客席を回り、ファンと握手しながら歌い上げた。冬季五輪最多のメダル数を記録したミラノ・コルティナ五輪の日本代表選手に刺激を