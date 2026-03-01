◆オープン戦中日９―２ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手が２７日の広島との開幕戦（マツダ）で、２年ぶりとなる開幕投手を務めることが決まった。この日の試合後、井上一樹監督が明言。「柳が、一番、淡々と投げてくれるかなと思う選手」と大役を託した。今季初実戦となる２月１９日の日本ハムとの練習試合（北谷）では、先発して２回をパーフェクトに。同２７日の侍ジャパンとの壮行試合（バンテリンド