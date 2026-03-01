◆静岡県ヤングサッカーフェスティバル▽Ｕ―１７男子の部静岡県ユース選抜１―０日本高校選抜（１日、草薙陸上競技場）Ｕ―１７男子の部で、静岡県ユース選抜が１―０で日本高校選抜を破った。静岡は前半１８分、ＭＦ杉山琥二郎（清水ユース）のパスを受けたＭＦ西岡健斗（磐田Ｕ―１８）がミドルシュートを決めて先制。終盤は攻め込まれたが、全員が集中力を切らさずリードを守り抜いた。県選抜が格上の日本高校選抜に勝