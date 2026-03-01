ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１日、オリックスとの強化試合への意気込みを口にした。名古屋から大阪へ移動し、京セラドームで行われた練習に参加。キャッチボールやダッシュなどで調整した。２日のオリックスとの強化試合で登板見込み。昨季、メジャーで新たな投球の引き出しを増やしてきた右腕は「去年１年間でまた成長した姿を皆さんの前で見せる