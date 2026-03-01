巨人は１日、春季キャンプを打ち上げた。岸田行倫捕手が主将として初のキャンプを完走し「あっという間の１ヶ月間に感じましたし、正直今までのキャンプとは違う感じはしたんですけど、よりしっかりやらないといけないなという自覚が芽生えたと同時にこのチームでシーズン勝って、優勝、日本一を目指そうと思いました」と改めて決意した。この日行われたシートノックではチームメートに積極的に声をかけて鼓舞。「そういう練習