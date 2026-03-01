３月１日の中山８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル、１６頭立て）にガールネクストドア（牝４歳、父カリフォルニアクローム）を出走させ１２着だった南田美知雄調教師が現場で見る最後のレースを終え、取材に答えた。南田調教師「無事に終わったなという感じです。何があるか分からないのが競馬。何も分からないなかでよくここまでやってこられたなと。みなさんに支えられて、マスコミの皆さんにも盛り上げてもら