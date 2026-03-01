小早川明子さんストーカー問題に取り組むNPO法人「ヒューマニティ」の元理事長小早川明子（こばやかわ・あきこ）さんが2月19日午後5時28分、卵巣がんのため東京都の病院で死去した。66歳。愛知県出身。喪主は長男阿部洋一（あべ・よういち）さん。自身の被害をきっかけに、99年にストーカー被害者を支援する活動を開始。関係法令が十分に整備されていない中、支援活動の草分けとなった。03年にNPO法人を設立。被害者や家族だけ