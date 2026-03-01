芝の一線級が集まった中山記念・Ｇ２（中山・芝１８００メートル）で敗れた１番人気のセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）にＳＮＳではショックの反応が広がっている。幸英明騎手を背に最内枠から好スタートを決めてハナに立った。最初の３ハロンは３６秒３の遅い流れで、２番手につけたオニャンコポンに２、３馬身差をつけるリードを保ったまま最後の直線へ。最後の急坂が待ち構える残り２０