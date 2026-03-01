◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）百年構想リーグ最多の５万２８４１人が駆けつけた熱戦は、鹿島が０―２のビハインドから３ゴールを奪い、鮮やかな逆転勝利を飾った。＊＊＊「ダービー」と銘打たれてはいないものの、Ｊリーグ屈指の好カードの１つとして、これまでも数々の熱戦を繰り広げてきた「浦和―鹿島」。スポーツ報知では、浦和サポーターによる