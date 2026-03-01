若手漫才師の登竜門的コンテスト「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、大阪市の読売テレビで行われ、結成6年目のお笑いコンビ、ぐろう（家村涼太＝28、高松巧＝29）が優勝した。1本目に「EXILEの棚卸し」というネタを披露し、459点を獲得。1位で突破すると、シカノシンプとの最終決戦では「表札」ネタで勝負。審査員5人中4人の支持を獲得し、23年度準優勝の雪辱を果たして賞金100万を手にした。同大会は関西で活動する芸歴10年目以