お笑いタレントの猫ひろし（４８）が１日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）に出場し、２時間３１分１７秒でゴールした。２０１６年、リオデジャネイロオリンピックにカンボジア代表として出場経験もある猫は「東京マラソン、２時間３１分１７秒。総合２４３位。目標の２時間２７分切りには届かなかった。それでも、挑戦して本当に良かった」とレースを総括。「３７ｋｍまでは１ｋｍ３分３０秒ペース。で