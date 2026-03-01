大阪市内に2店舗を構える人気のロースター＆カフェ「EINS COFFEE」Osaka Metro谷町六丁目駅から徒歩すぐの好立地。天候にあまり左右されず、駅からアクセスできる場所に「EINS COFFEE」はあります。大阪市内にはこちらの谷町六丁目と中崎町にも店を構えています。どちらの街も静かで落ち着いた雰囲気が漂い、おしゃれな個人店が点在しています。「EINS COFFEE」は自家焙煎のコーヒーが味わえる2階建てのカフェ。店内奥に設置された