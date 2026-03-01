2025年７月から改修工事中で、2027年６月１日にリニューアルオープンする「岡山シンフォニーホール」の施設予約が１日から始まりました。 予約抽選会には音楽団体の代表者10人が集まりました。倉敷市民会館が、2027年４月以降改修工事で休館する見通しということもあり、多くの団体が参加し、希望が重なった土日については抽選になりました。 抽選に当たった岡山プレクトラム室内合奏団は「（