香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・香川ファイブアローズが1日、OKBぎふ清流アリーナで岐阜と対戦し、87対75で勝利しました。 香川ファイブアローズは今年負けなし14連勝で、シーズン最多連勝記録に並びました。