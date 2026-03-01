古くから無駄が指摘されていた排気ガスの圧力今では普通のクルマにも載るターボの技術開発には、長い時間を要した。英国の技術者、フレデリック・ランチェスター氏は著書へ残している。「エンジン黎明期の頃から、排気ガスが大気より高圧力で放出されることが、無駄だと思われていました」【画像】効果抜群UK集部が選んだ各国代表のクラシック・ターボ7台後継の911とA290も全122枚エネルギー量を考えると、排気ガスの損失は