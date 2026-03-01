◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(2月28日、バンテリンドーム)決勝打を放った侍ジャパン・小園海斗選手がWBCへ向け自らの役割を語りました。この試合に4回の守備から出場した小園選手は、同点で迎えた5回のチャンスでセンターへ勝ち越しタイムリー。9回にも2ベースを記録し、3打数2安打1打点の活躍を見せました。試合後の会見では5回の決勝打を「チャンスだったのでしっかりと自分の仕事ができた」と振り返り