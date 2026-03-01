◇オープン戦楽天1―0広島（2026年3月1日倉敷）2年目を迎える楽天の宗山塁内野手（23）が、準地元の岡山・倉敷で躍動した。「6番・遊撃」で先発出場し、決勝打を含む2安打1打点2盗塁。オープン戦5試合目で初勝利を呼び込んだ。広陵時代もプレー経験のある球場でのヒーローインタビューでは「（地元・広島の）知り合いの方の顔がたくさん見えたのでうれしかった。一球一球に沸く球場の雰囲気に凄くやりがいを感じました」