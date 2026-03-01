アメリカ政府の最新の状況について、ワシントンから中継です。ホワイトハウスはトランプ大統領が現在もフロリダ州の私邸にとどまって、攻撃の状況を注視していると明らかにしています。そのトランプ大統領は3時間ほど前にSNSに投稿し、イランの報復攻撃の表明に対して「反撃を実行するならば、これまでにない規模で攻撃することになる」と牽制しました。事態の悪化が懸念される中、アメリカメディアで注目されているのが、攻撃後の