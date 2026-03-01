「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）二所ノ関一門の連合稽古が１日、大阪市の商業施設・グランフロント大阪で行われた。横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝と１４番相撲を取り、８勝６敗。持ち味の圧力を見せつける場面もあり、調子の上向きを体現した。まずまずの表情で大の里は口を開いた。「先場所と比べたらいい方だが、まだもっと良くなると思う。しっかりとやっていきた