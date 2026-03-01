純烈の後上翔太（39）と元AKB48の横山由依（33）の夫妻が1日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜午後12時55分）に出演。後上が横山への思いを手紙にして披露した。2人は2024年に結婚を発表した。後上が「いわゆるちゃんとしたプロポーズっていうのをしていないんですよ」と言った。「せっかくこういう場なので、初めてなんですけど、手紙を…」。横山は「え〜!?手紙？」。司会の藤井隆（53）が「横山さん、知ら