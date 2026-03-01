災害などの緊急時に自治体が特例でドローン（無人航空機）を活用する取り組みが広がっている。昨年は、東北地方を中心に深刻な被害が出たクマの捜索で発見につながったほか、今冬に各地で相次いだ山火事の熱源調査などにも使われた。識者は「地域間で理解に差が出ないよう、行政と民間団体双方への啓発や教育が課題になる」と話している。（小池和樹）２週間で７回昨年１０月末、秋田市中心部の上空では、市から依頼を受けた秋