昨春の選抜で優勝した横浜（神奈川）野球部の3年生が1日、横浜市内の施設で行われた卒業式に参加した。世代No.1外野手の阿部葉太（3年）、ロッテ入りした左腕・奥村頼人、甲子園で美技を披露した二塁手の奥村凌大、巧打と華麗な内野守備が魅力の三塁手・為永皓の4人が高校日本代表入りするなどタレントぞろいで、明治神宮大会で優勝するなど公式戦27連勝をマーク。その強さは「横浜一強」、「令和の横浜黄金時代」と称された。