お笑いトリオ「３時のヒロイン」のゆめっち（３１）が２月２７日、フジテレビ系「ザ・共通テン！」に出演。片付けきれていない自宅のクローゼットを公開した。多くの服が置かれており、ゆめっちは「昔は痩せてました。１２年前は“吉本の辻ちゃん”なんて言われてね〜」「モテましたよ」と笑顔。「おととし、（体重が）９４（キロ）までいって。このお仕事始めた頃は４８とか４９キロだったので、約…倍」と苦笑いした。公式サ