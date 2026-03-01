ヘビーメタルバンド聖飢魔IIが1日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。デーモン閣下が高市早苗首相との約束を明かした。高市首相は聖飢魔IIのファンを公言しており、総務大臣を務めていた時期に閣下を総務省のイメージキャラクターに大抜てきしたことが紹介された。閣下は「当時ちょうど総裁選に出てた」と振り返ると、高市氏から「『私がもし総裁になったら、ぜひ世を忍ぶ仮の閣下と食事に行きたい』」と言われ