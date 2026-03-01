＜陸上：東京マラソン＞◇1日◇東京都庁〜東京駅前・行幸通り（42・195キロ）お笑いタレント小島よしお（45）が1日、インスタグラムを更新。同日開催された東京マラソンの完走を報告した。小島は「完走ピーヤ！4：17途中で足痛くなっちゃって去年よりタイムは落ちちゃいましたがそんなの関係ねぇ！」と報告。そして「応援ありがとうございました」と感謝し、ゴールドリボンの描かれたシャツに、ゴールドパンツ姿で完走メダルを