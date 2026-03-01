28日夜、三種町の国道で車同士が正面衝突する事故があり、8歳の女の子が死亡しました。事故があったのは三種町川尻の国道7号です。能代警察署の調べによりますと28日午後10時半ごろ、国道7号を秋田市方向から能代市方向へ走っていた普通乗用車が対向車線を走っていた普通乗用車と正面衝突しました。この事故で、助手席に乗っていた能代市花園町の小澤華子さん8歳が心肺停止の状態で病院へ運ばれましたが、その後死亡が確認されまし