28日夜、秋田市の住宅に男が押し入り「金を出せ」と要求しましたが何も取らずに逃走しました。警察は強盗未遂事件として捜査し逃げた男の行方を追っています。秋田臨港警察署の調べによりますと28日午後6時半ごろ、秋田市土崎港東にある住宅に目出し帽をかぶった男が押し入りました。住宅には60代の女性と知人の20代男性がいて男は男性の頭を殴り「金を出せ」と要求しましたが何も取らずに逃走したということです。その後、女性が