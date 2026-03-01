四川省成都市では唐代風の伝統衣装姿で李白と杜甫に扮した運転手が運転する観光路線バス「詩詞の路」が市内を走行している。中国新聞網が伝えた。この観光路線バスの車体はレトロなチンチン電車を模したデザインとなっており、成都市内の文化ランドマークの杜甫草堂や散花楼、合江亭、春熙路などを経由する運行ルートとなっており、観光客は千年の歴史を誇る成都を没入型で体験しながら楽しむことができる。（提供/人民網日本語版