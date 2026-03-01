亀井コーチ「時差ボケとか色々あるから体調を整えているんだろうね」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は1日、京セラドームで行われた全体練習で外野の守備練習を行った。同級生の鈴木誠也外野手と共に中堅の位置に就き、約50分間、打球処理した。村上宗隆や吉田正尚の中堅後方を襲う打球を背走しながらキャッチする場面もあった。ライナー性で判断の難しい打球も軽快に処理。外野のクッション処理を行