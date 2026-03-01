「プッチンプリン」は、4月1日（水）から、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオキャラクター“ポムポムプリン”と初コラボレーションした「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」を開催する。【写真】表情がたまらない！景品の「ポムポム“プッチン”アラモードグラス2個セット」■キュートな景品を用意今回開催される「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」は、4月1日（水）〜5月29日（金）