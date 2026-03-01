「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、世界中の子どもたちに愛されている名作絵本をモチーフにしたコレクションを、3月2日（月）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】そろえてもかわいい！名作絵本×ユニクロ「UT」金額など詳細■レオ・レオニの作品もモチーフに今回登場するのは、『ねないこ だれだ』（福音館書店）などを手掛ける絵本作家せなけいこと、『フレデリック