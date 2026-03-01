福岡県太宰府市の太宰府天満宮で1日、平安時代の宮中行事を再現する神事「曲水の宴」があった。祭神・菅原道真公をしのぶ春の伝統行事。衣冠束帯や十二単（ひとえ）姿の男女が、咲き誇る紅白の梅花の下でみやびやかなうたげを繰り広げた。古代中国で著名な書家、王羲之（おうぎし）が名士を集めて催したうたげが源流とされ、参宴者は水路を流れる酒杯が自分の前を通り過ぎるまでに和歌をしたためて杯を飲み干す。同天満宮では9