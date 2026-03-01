【カイロ共同】イランの最高指導者ハメネイ師が米イスラエルの攻撃で死亡したことを受け、隣国イラクの首相府は1日、3日間喪に服すと表明した。イラクではイランと同様にイスラム教シーア派が多数派で、イランは一定の影響力を持っている。イラク首相府は声明で攻撃を非難し「あらゆる人間的、倫理的規範に反し、国際法違反だ」とした。