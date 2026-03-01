■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）【画像】フィニッシュ後、大迫傑と鈴木健吾が抱擁健闘を称え合う昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録を樹立した大迫傑（34、LI-NING）が2時間5分59秒で、日本勢トップの12位でフィニッシュ。鈴木健吾（30、横浜市陸協）との“新旧日本記録保持者”の勝負を制したが、優勝したT.タケレ（23、エチオピア）ら4選手が2時間3分台でゴールし、先