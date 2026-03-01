3月1日の阪神11R・チューリップ賞（芝1600メートル）は2番人気のタイセイボーグ（牝3＝松下、父インディチャンプ）が制した。勝ち時計は1分34秒3。8番人気のナムラコスモス（牝3＝大橋、父ダノンプレミアム）は2着だった。ナムラコスモスに騎乗した田口は「3番手で前に壁をつくれない中、よくはまって最後は伸びていた」と話した。