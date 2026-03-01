ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、侍ジャパンに合流した。京セラドームで行われた練習に姿を見せ、アップなどを行うとフリー打撃を実施。４７スイングで８本のサク越えを披露した。５階席への特大弾もあり、大谷らも熱視線を送った。ＷＢＣでは、代名詞の本塁打にも期待がかかるが、「もちろん、できるのであれば毎打席本塁打を打ちたいで