５日開幕の第６回ＷＢＣに出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１日、京セラドームでの全体練習に参加し、強化試合として行われる２日のオリックス戦で先発すると明かした。２日と、３日の阪神戦ではメジャー組の出場が解禁され、フルメンバーで総仕上げする。菊池は練習の最後には外野で捕手を座らせた状態での投球練習、マウンドでもシャドーピッチングを行い、入念にフォームチェックを行った。「あした