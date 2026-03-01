◆オープン戦楽天１―０広島（１日・倉敷）広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（亜大）が５回に２番手で登板し、１イニングを無失点で切り抜けた。先頭の小深田に右翼線二塁打を許したものの、後続をピシャリ。無死二塁で武藤からフォークで空振り三振を奪うと、同じ球で小郷、中島も打ち取った。「フォークに頼ってしまっている部分もある。やっぱり直球を突き詰めて」と振り返ったが、得意の決め球が１軍経験が豊富