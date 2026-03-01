◇オープン戦楽天1―0広島（2026年3月1日倉敷）楽天の滝中瞭太投手（31）が先発し、3回2/3を1安打無失点の好投。「やりたいこともできたので良かった。一番は結果を求めて投げているが、前回はコントロールがなかなか思うように進めなかったので、その辺は修正できた」とうなずいた。この日はストライク先行の投球が光り、「しっかりゾーン内で勝負できるように意識していたので、カウント負けするケースが少なく良かっ