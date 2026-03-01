ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が大谷翔平投手（31）から借りたバットでフリー打撃を行うシーンもあった。近藤は「振りやすいですね。みんな気になるんでしょうし、僕も気になりましたし。あんな飛距離（が出るのは）、バットのおかげだなと思っていたんですけど、違いましたね」と笑わ